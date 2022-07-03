Москва, 3 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Россия воздерживается от ответных шагов на действия киевских боевиков, но внимательно следит за ситуацией, заявила 3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — заявила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли четыре человека.

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