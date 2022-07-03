Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» договорился с «Црвеной Звездой» о выкупе 21-летнего центрального защитника сборной Сербии Страхини Эраковича. «Сине-бело-голубые», как сообщает издание Mozzart Sport, заплатят за сербского футболиста от 10 до 12 миллионов евро.

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Текущее соглашение Страхини Эраковича с «Црвеной Звездой» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего серба, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне сербской Суперлиги 2021/22 Страхиня Эракович принял участие в 33-х матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил пять желтых карточек.