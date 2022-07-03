Донецк, , 14:44 — REGNUM Вооруженные украинские формирования подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка. Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее немецкое издание Bild сообщило, что российские военные подбили одну из самоходных немецких гаубиц PzH 2000, едва Украина успела их получить. Теперь они изучают эту высокотехнологичную установку.