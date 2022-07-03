Кетовский район, Курганская область, , 14:43 — REGNUM В Курганской области житель Кетовского района заподозрен в фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства. Об этом сообщает областное УМВД.

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По данным следствия, 67-летний гражданин прописал двоих мигрантов. Сообщение об этом поступило силовикам из многофункционального центра. Выяснилось, что фактически прописанные жили в другом населённом пункте. В Курганскую область они приехали для работы.

Теперь ему грозит до трёх лет колонии. Суда он ждёт на свободе.