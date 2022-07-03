Москва, , 14:39 — REGNUM Власти Великобритании ищут предлог для того, чтобы отправить свой военно-морской флот в Чёрное море для того, чтобы чуть ли не руководить всеми процессами по вывозу украинского зерна из заминированных киевским режимом портов. Об этом 3 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

По словам главы МИД РФ, Запад использует угрозу кризиса продовольствия в разных целях и в том числе для пропагандистских, чтобы обелить киевский режим и «навесить всех собак» на Россию.

«Но и если вы послушаете, например, заявления (британского премьер-министра) Бориса Джонсона и его министерши по иностранным делам — они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос о предоставлении киевскому режиму гарантий безопасности обсуждает в настоящее время со своими союзниками Германия.