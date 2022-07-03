Ливерпуль, Великобритания, 3 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Эвертон» может подписать 26-летнгео бразильского экс-защитника московского ЦСКА Родриго Бекао, выступающего на данный момент за итальянский «Удинезе». Об этом 3 июля сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

(сс) Эдгар Брещанов Родриго Бекао

В прошедшем сезоне Родриго Бекао принял участие в 35-ти матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил десять желтых карточек.

Родриго Бекао выступал за ЦСКА в сезоне 2018/19 на правах аренды из бразильского клуба «Баия Сальвадор». Текущее соглашение бразильца с «Удинезе» рассчитано до конца сезона 2023/24, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Бекао в 6 миллионов евро.