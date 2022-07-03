Берлин, 3 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Российские военные подбили одну из самоходных немецких гаубиц PzH 2000, едва Украина успела их получить. Теперь они изучают эту высокотехнологичную установку, сообщает немецкое издание Bild.

Mil.ru Кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152 мм. гаубиц ВСУ

Утверждается, что немецкую САУ подбили из немецкого же гранатомёта, который ранее тоже был поставлен Украине. Издание называет САУ PzH 2000 одной из самых «дорогих и высокотехнологичных» гаубиц в мире. Киев получил партию такого вооружения.

В публикации говорится, что канцлер Олаф Шольц хочет вдвое увеличить военный бюджет Германии — страны, которая не ведёт войну, но оплачивает оружие для Украины. Кроме того, она теряет технологии.

«Сколько ещё придется заплатить за Украину, какой будет цена для немцев?» — спрашивает Bild.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил о получении орудий стандарта НАТО. В их числе были получены 12 немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000 калибра 155 мм. Из них семь поставила Германия, а пять — Нидерланды.

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