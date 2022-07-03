Донецк, , 14:30 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли город Ясиноватая, а также населённые пункты Новосёловка и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Новосёловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:38 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три мины калибра 120 мм.

Также уточняется, что в 13:50 ВСУ обстреляли Ясиноватую и Минеральное, выпустив по ним три снаряда калибра 122 мм и шесть снарядов калибра 152 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс возразила премьер-министру Борису Джонсону, который посетовал, что Россией не управляет женщина.