Новосибирск, 3 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил новосибирцев, участвующих в спецоперации. Об этом сообщила редакция «Вести Новосибирск».

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Награждал в госпитале, где проходят лечение контрактники и офицеры 41-й армии, штаб которой расположен в Новосибирске, — уточнило СМИ. — Военнослужащим вручили ордена и медали».

Так, Звезду Героя России получили полковник Рустам Сафиуллин и командир мотострелкового взвода танковой бригады Балдан Цыдыпов.