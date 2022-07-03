Берлин, 3 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Вопрос о предоставлении киевскому режиму гарантий безопасности обсуждает в настоящее время со своими союзниками Германия. Об этом 3 июля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить. Это продолжающийся процесс», — сказал он.

Также Шольц уточнил, что этот вопрос обсуждается не так, как это бы делалось в случае, если бы речь шла о стране — члене НАТО.

При этом немецкий канцлер добавил, что подготовка по этому вопросу в сфере дипломатии ведётся ко дню, когда конфликт на Украине завершится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский президент Милош Земан заявил, что Чехия должна продолжать поставлять вооружение киевскому режиму и обучать на своей территории украинских боевиков.