Белгород, , 14:18 — REGNUM Информационный центр для помощи жителям, пострадавшим от удара ВСУ по Белгороду, сообщил 4 июля в соцсетях мэр Антон Иванов.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Центр создан на базе 19-й управы по адресу ул. Маяковского, 20б.

«Можете прийти лично или задать все вопросы по телефонам 112 и 122. Также мои заместители продолжают обход домов», — написал Иванов, добавив, что сам будет находиться в центре до 22:00.

«Наша задача — как можно скорее все восстановить. Для этого обобщаем поступающую информацию и совместно с министерствами строительства и ЖКХ планируем ремонтные работы. Для частных домов может потребоваться экспертиза, по ее результатам будет приниматься решение о ремонте или строительстве. Все затраты регион берет на себя», — подчеркнул мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июля Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами «Точка-У», все они были сбиты системой ПВО. Одна из ракет упала на жилой квартал, произошёл взрыв. Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. Погибли четыре человека, в том числе четверо граждан Украины.