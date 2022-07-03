Лондон, 3 июля 2022, 14:24 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс возразила премьер-министру Борису Джонсону, который посетовал, что Россией не управляет женщина. Женщины способны принимать те же решения, что и мужчины, заявила Трасс в интервью газете Journal du Dimanche.

Лиз Трасс
Лиз Трасс
Policy Exchange

Ранее Джонсон заявил, что если бы российский президент Владимир Путин был женщиной, Москва не начала бы спецоперацию на Украине. Действия Путина в отношении Украины британский премьер назвал «идеальным примером токсичной маскулинности».

«Я считаю, что женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины», — сказала Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсону ранее возразил сам российский лидер. Путин напомнил, что в своё время Маргарет Тэтчер распорядилась начать боевые действия против Аргентины за Фолклендские острова.

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