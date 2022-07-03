Лондон, , 14:24 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс возразила премьер-министру Борису Джонсону, который посетовал, что Россией не управляет женщина. Женщины способны принимать те же решения, что и мужчины, заявила Трасс в интервью газете Journal du Dimanche.

Лиз Трасс Policy Exchange

Ранее Джонсон заявил, что если бы российский президент Владимир Путин был женщиной, Москва не начала бы спецоперацию на Украине. Действия Путина в отношении Украины британский премьер назвал «идеальным примером токсичной маскулинности».

«Я считаю, что женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины», — сказала Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсону ранее возразил сам российский лидер. Путин напомнил, что в своё время Маргарет Тэтчер распорядилась начать боевые действия против Аргентины за Фолклендские острова.

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