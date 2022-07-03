Мюнхен, Германия, , 14:18 — REGNUM 26-летний нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Серж Гнабри может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом 3 июля сообщило издание The Sun.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, в подписании Гнабри заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Серж Гнабри принял участие в 34-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА футболист набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас в восьми встречах.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова расстаться с Гнабри, если футболист не продлит контракт с клубом. Текущее соглашение нападающего с мюнхенский клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Гнабри с 65 миллионов евро.