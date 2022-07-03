Кемерово, 3 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 4 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди и грозы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Гроза

«Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +8…+13 °C, днём — +21…+26 °C», — уточняется в прогнозе.

В городе Кемерово 4 июля прогнозируется переменная облачность, небольшие дожди, грозы. Температура ночью +9…+11 °C, днём — +22…+24 °C.