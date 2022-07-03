Москва, 3 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Как сообщает телеканал «Матч ТВ», футбольный клуб ПСВ из Эйндховена заплатит 5 миллионов евро за 24-летнего нападающего московского «Спартака» и сборной Нидерландов Гуса Тиля.

Анна Нэсси Гус Тиль

Ранее сообщалось, что в подписании Гуса Тиля заинтересован главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой. Также Тилем интересуется бельгийский «Антверпен».

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Гус Тиль, выступая за «Фейеноорд» на правах аренды, принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Спартак» Тиль выступает с 5 августа 2019 года после перехода из АЗ за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.