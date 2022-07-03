3 июля 2022 | Время чтения 2 мин

ЛНР спустя восемь лет освободилась от фашизма, теперь дело за ДНР. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 15:40 — REGNUM Доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о взятии под контроль российской армии всей территории ЛНР активно комментируют в интернете. Очень много позитивных комментариев по поводу освобождения Луганска и недоумевающих по поводу отсутствия реакции на обстрел украинскими карателями Белгорода. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Луганская Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЛНР тоже наш!» — отмечает Сабина Халилова.

«У Луганска теперь два Дня освобождения от нацизма — 14 февраля и 3 июля!» — отметил в своём телегам-канале политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

«Победа! Но это только начало приведения Украины в чувства — чувства человеческие, без нациков, патриотические, чувства любви ко всему адекватному!» — считает Илья.

«Это очень хорошо, самое главное — остановить обстрелы мирных жителей», — отметил Павел.

«Есть люди, которым удалось все-таки выйти из городов украинских, они в своих интервью говорят, что нацбаты и ВСУ специально не выпускают людей, говоря им, что русские войска якобы бомбят гуманитарные коридоры, а на самом деле стреляют-то сами нацики, прикрываясь этими самыми мирными жителями в качестве живого щита. Низкое поведение, достойное фашистов, может быть, после этого у людей отпадет желание говорить, что фашизма в Украине нет», — рассуждает Полина Краснова.

«Ничего не изменилось со времен Великой Отечественной войны. Украинские нацики спокойно сожгли Хатынь с мирными жителями. Это выродки на генетическом уровне. Жаль, что Хрущев не дал их добить, ещё и Крым подарил! Бить их до последнего нациста — и никакого мирного договора. Не сдавались в плен и были уничтожены!» — предлагает Александр Н.

«Жду полного освобождения Донбасса. Россия вперёд!» — отметила Ирина.

Ян Брейгель Младший. Аллегория мира

Некоторые комментаторы заметили, что главе российского государства доложили о хорошей новости, но не стали говорить об обстреле ВСУ территории России.

«А про Белгород доложил? Где же, всё-таки, проходят красные линии?» — спрашивает Анна Вишневская.

«Здорово, надеюсь, и о Белгороде доложил. Я буду рад услышать, что ответ будет жёстким и полетят ракеты к тем любителям Бандеры, которые сидят в центрах принятия решений», — поддерживает Игорь Рогатин.

«Мы так увлеклись освобождением ЛДНР, что немного забыли про Белгород и Курск», — соглашается Марина.

«Сегодняшний обстрел Белгорода ещё раз доказывает, что освобождение необходимо не только ДНР и ЛНР», — считает Алексей Абросимов.

«Молодцы, братья, отличная работа! Очень рад за ЛНР! Вы дождались спустя 8 лет страданий и издевательств, долгожданная свобода! Теперь только вперед, Россия всегда с Вами!» — поделился Виталий Мирошников.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о взятии под контроль российской армии всей территории ЛНР.

Он также отметил, что «в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями народной милиции ЛНР» взят город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

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