Париж, , 14:07 — REGNUM Британский режиссёр театра и кино Питер Брук умер в Париже в возрасте 97 лет. Об этом пишет газета Le Monde.

Питер Брук Thomas Rome

Брук жил и работал во Франции с 1974 года. Там он ставил спектакли в театре Bouffes du Nord.

Питер Брук был одним из самых заметных театральных режиссёров второй половины XX века. Он ставил как классические произведения, так и пьесы по работам современных авторов. Своим любимым драматургом Брук называл Уильяма Шекспира.

Режиссёр был лауреатом Европейской театральной премии, Премии Киото и других престижных театральных наград. Питер Брук являлся командором орденов Британской империи и Почётного легиона.

Российские зрители могли познакомиться со спектаклями Брука по произведениям Шекспира в 50-е и 60-е годы прошлого столетия. Также в 1989 году в Москве, Ленинграде и Тбилиси был показан «Вишневый сад» в постановке Брука.

Также Питер Брук снял более десяти фильмов. Одной из самых известных работ режиссёра в кино стала экранизация романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух».