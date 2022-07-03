Донецк, , 14:04 — REGNUM В результате обстрела украинскими нацистами населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала одна мирная жительница. Об этом 3 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) в Александровке ранена женщина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших из-за обстрела украинскими боевиками Ясиноватой в Донецкой Народной Республике увеличилось до четырех человек.