Новосибирск, 3 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Кировском районе Новосибирска вооружённые мужчины в масках ограбили ювелирный магазин. Об этом сообщили подписчики местного паблика «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

frankieleon Ограбление

«По словам нашей подписчицы, сегодня утром по адресу Громова, 7 в магазин «Сибирь» ворвались вооружённые мужчины в масках, разбили витрины и унесли золотые украшения. Ведётся розыск налётчиков», — сообщила одна из подписчиц.

В региональном управлении МВД России уточнили, что по данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пострадавших нет.