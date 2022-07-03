Донецк, 3 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Число пострадавших из-за обстрела украинскими боевиками Ясиноватой в Донецкой Народной Республике увеличилось до четырех человек, сообщает 3 июля штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Ясиноватой число раненых возросло до четырех человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Ранее штаб сообщал о трех раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 июля Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам несколько населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.

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