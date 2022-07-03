Париж, 3 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Британский режиссёр Питер Брук скончался в Париже на 98-м году жизни. Об этом сообщает 3 июля французская газета Le Monde.

Thomas Rome Питер Брук

Брук ушёл из жизни 2 июля. Во Франции, отмечает издание, он жил с 1974 года. Брука относят к ведущим представителям авангарда в сценическом искусстве XX века.

«Вместе с ним умерло одно из самых важных театральных приключений второй половины 20-го века, которое сделало театр сказочным инструментом для исследования человека во всех его измерениях посредством легендарных спектаклей», — говорится в статье.

Это «Сон в летнюю ночь», «Буря», «Трагедия Кармен», «Махабхарата», «Вишневый сад» и другие постановки. Среди фильмов, снятых Бруком, «Повелитель мух», «Марат/Сад», «Трагедия о Гамлете».