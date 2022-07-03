Красноярск, , 13:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Девять из них зарегистрировано в Красноярске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии, таким образом, достигло 367 063. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 355 354 пациента, в том числе 32 за сутки.

Зарегистрирован также один новый летальный случай от COVID-19. Всего к 3 июля жертвами коронавируса в Красноярском крае стали 10 880 человек. За сутки в ковидные стационары госпитализировали четырёх больных.