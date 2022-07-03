Новосибирск, , 13:42 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 июля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 390 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 49 новых носителей коронавируса. За это же время 53 человека выписаны с выздоровлением, один пациент скончался, в реанимации находятся 29 человек, на ИВЛ — три пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 260 313 случаев заражения коронавирусом, 253 876 пациентов выздоровели, умерли 5687 человек.