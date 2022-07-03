Новосибирск, 3 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 июля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 390 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 49 новых носителей коронавируса. За это же время 53 человека выписаны с выздоровлением, один пациент скончался, в реанимации находятся 29 человек, на ИВЛ — три пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 260 313 случаев заражения коронавирусом, 253 876 пациентов выздоровели, умерли 5687 человек.