Париж, , 13:40 — REGNUM Попытки западных стран изолировать Россию на фоне спецоперации привели к тому, что сами эти страны оказались в одиночестве, пишет 3 июля Le Monde.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пишет издание, недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза показало, что не все в мире солидарны с проблемами Киева.

Кроме того, отметил автор, нежелание следовать за странами Запада отмечено и у стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Таким образом, единство в противостоянии Москве обернулось одиночеством, заключил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью санкций западных государств в отношении России является причинение ущерба большому количеству обычных граждан Российской Федерации.

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