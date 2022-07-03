Чита, , 13:38 — REGNUM За период с 18 по 24 июня 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на картофель (3,4%), сообщает территориальное управление государственной статистики.

Картофель Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Также цены повысились на: свеклу столовую — 2,4%, муку пшеничную — 1,8%, чай черный байховый%, сметану – 1,7%, говядину, кроме бескостного мяса – 1,4%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – 1,3%, свинину, кроме бескостного мяса – 1,1%, сыры сычужные твердые и мягкие – 0,8%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности – 0,7%, колбасу вареную – 0,6%, масло сливочное – 0,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2022 года (по сравнению с апрелем 2022 года) составил 100,4%. На продовольственные товары цены повысились на 1,5%. Заметно подорожал картофель — на 12,0%.

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