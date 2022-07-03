Новосибирск, 3 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Новым спортивным директором футбольного клуба «Новосибирск» назначен бывший нападающий Виктор Панченко. Об этом сообщается на сайте ФК.

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«Виктор Вячеславович профессионально играл нападающего. На высшем уровне выступал за московский «Локомотив» и «КАМАЗ» Набережные Челны. Лучший бомбардир чемпионата России 1993 года (21 гол). 26 марта 1994 года в матче с владикавказским «Спартаком» забил пять мячей», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что с 2019 года Павченко занимал должность спортивного директора в ростовском СКА.