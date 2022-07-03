Вашингтон, 3 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Федеральная комиссия по связи США выдала американской компании SpaceX разрешение оснащать терминалами спутниковой интернет-связи Starlink самолёты, суда и другие транспортные средства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Для получения этой лицензии американская компания протестировала терминалы Starlink на гражданских самолётах Gulfstream и военных самолётах США. В SpaceX рассчитывают значительно расширить клиентскую базу за счёт корпоративных клиентов в потенциально прибыльных автомобильных, судоходных и авиационных секторах.

«Сертификация терминалов для спутниковой системы SpaceX расширит диапазон возможностей широкополосной связи для удовлетворения растущих потребностей пользователей на связь во время передвижения», — говорится опубликованном разрешении.

Компания SpaceX создаёт группировку спутников Starlink для предоставления широкополосного доступа к сети интернет с 2019 года. На околоземную орбиту уже запущено более 2700 спутников Starlink. Общее число аппаратов в составе группировки должно достичь нескольких десятков тысяч спутников.