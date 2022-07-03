Санкт-Петербург, 3 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Девочка в возрасте десяти лет утонула в одном из водоёмов района Озерки на севере Петербурга. Трагедия произошла 2 июля в присутствии родственников ребенка, которые отвлеклись и вовремя не заметили пропажи школьницы. Девочки нашли, но реанимационные мероприятия не смогли спасти её жизнь.

Дарья Драй ИА REGNUM Купание в Верхнем Суздальском озере в Озерках (Санкт-Петербург)

Как сообщает «Петербургский дневник», исчезновение не умевшей плавать дочери у водоёма её мать заметила лишь спустя десять минут. «Вместе с родственниками она попыталась найти ребенка, но поиски ни к чему не привели. Только потом они вызвали спасателей, которые нашли девочку через 15-20 минут на дне водоема», — указывает источник.

Врачи скорой помощи пытались реанимировать ребенка и оперативно доставили её в клинику Педиатрического университета — правда, уже в состоянии клинической смерти. Врачи клиники сделали всё возможное, но в связи с тем, что ребенок долгое время пробыл в воде, спасти девочку не удалось.

По факту случившегося проводится проверка, после которой может быть принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое маленьких детей утонули на Дубковском пляже в Сестрорецке на Финском заливе.