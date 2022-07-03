Чита, 3 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Забайкалье объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за январь–май 2022 года составил 13 116,0 млн. рублей, или 92,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Также отмечается, что в январе–мае текущего года построено 133,3 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе в городской местности — 111,6 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, в сельской местности — 21,7 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе–сентябре 2021 года составил 30 668,7 млн. рублей, 102,6% (в сопоставимых ценах) к январю-сентябрю 2020 года.

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