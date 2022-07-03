Лондон, , 13:33 — REGNUM По словам министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, западные страны не могут себе позволить заключить «новое минское соглашение» и киевский режим должен «победить» Россию. Она заявила об этом 3 июля интервью газете Journal du Dimanche.

Элизабет Трасс Policy Exchange

Как отметила глава британского МИД, «плохо продуманный мирный договор» может способствовать тому, что президент России Владимир Путин «перегруппирует свои силы».

«Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность», — сказала она.

Также Трасс добавила, что она обсуждала эту тему со своей коллегой из Франции Катрин Колонной и «все союзники согласны с этой целью».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка.