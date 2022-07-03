3 июля 2022 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:21 — REGNUM Турция согласилась поддержать заявку Финляндии и Швеции на членство

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно TR724, перед саммитом лидеров НАТО в Мадриде состоялась четырехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, после которой стало известно, что Анкара поддержит заявку этих двух стран на членство в НАТО. «Я рад сообщить, что мы достигли соглашения, которое открывает дорогу для вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — сказал Столтенберг и добавил, что «Турция, Финляндия и Швеция подписали совместный меморандум, которые учитывает интересы Турции, включая экспорт вооружений и борьбу с терроризмом». Выступая с заявлением после подписания меморандума, генсек НАТО заявил, что три страны будут укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Столтенберг также объявил, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство бороться с РПК, которая признана террористической организацией, и не поддерживать YPG/PYD. Как видно, Эрдоган отступил от своей прежней позиции, когда говорил, что «Финляндия и Швеция не могут быть членами НАТО, пока я нахожусь на этом посту», и путь к членству был открыт для этих двух стран.

Четырехсторонняя встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Магдаленой Андерссон, Саули Ниинистё и Йенсом Столтенбергом tccb. gov. tr

«Турция оказывает на нас давление из-за своего незаменимого положения»

Как пишет газета Sözcü, бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что одобрение Турцией членства Финляндии и Швеции стало очень важным событием. По словам Схеффера, Турция оказывает давление на НАТО из-за своего преимущества, вытекающего из ее незаменимого геополитического положения. Выступая на голландском телевидении (NOS), бывший генсек сказал: «Интересно, какую цену за это возьмет Турция. Это не может быть просто потому, что Финляндия и Швеция становятся немного жестче в отношении курдских террористов и экстремистов».

«США выпустили строгое предупреждение в отношении F-16»

Согласно публикации газеты BirGün, которая ссылается на журнал Economist, США поддержали усилия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по устранению угрозы вето Турции в отношении членства Финляндии и Швеции, оказав закулисное давление на Анкару. Издание предполагает, что Вашингтон «строго предупредил Турцию, что она рискует приобретением истребителей F-16 в условиях блокады». Хотя президент США Джо Байден заявил, что американцам необходимо продать военные самолеты F-16 туркам и те могут получить на это одобрение Конгресса. Байден провел пресс-конференцию по завершении саммита НАТО в Мадриде. Он заявил: «То, что я сказал ему (президенту Эрдогану), совпадает с тем, что я сказал ему в декабре. Нам следует продать (Турции) самолеты F-16 и также модернизировать эти самолеты. Не в наших интересах не делать этого. Я сказал им, что не менял свою позицию с декабря. Я сказал, что возврата нет, и мы просто должны продать. Для этого мне нужно одобрение Конгресса. Думаю, мы получим это одобрение».

«Эмбарго в отношении Турции нет»

Согласно Ahval News, канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на вопрос, будут ли сняты ограничения на экспорт вооружений в Турцию после достижения соглашения со Швецией и Финляндией по вступлению их в НАТО, сообщил, что эмбарго не существует. Канцлер заявил, что приветствует возможность вступления Швеции и Финляндии в НАТО в ситуации, когда Анкара отказалась от своего вето. «Обе страны очень подходят для нашего альянса», — сказал Шольц, подчеркнув, что Германия внесет свой вклад, в частности, в обеспечение безопасности своих восточноевропейских партнеров. После военных операций Турции в Сирии в 2019 году Берлин объявил, что не допустит экспорта «того оружия, которое можно использовать в Сирии».

«Мы не преклонились перед Эрдоганом!»

Согласно Shaber, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая подверглась критике в своей стране за соглашение, которое она подписала с Турцией и которое проложило путь к членству в НАТО, сказала: «Мы не склонились перед Эрдоганом». В интервью шведской газете Aftonbladet Линде отметила: «Мы не дадим согласия ни на какую экстрадицию курдов, если не будет доказательств террористической деятельности. У курдов нет причин думать, что их права человека или их демократические права находятся под угрозой». Линде сделала заявление для Шведского радио: «Мы не изменим демократические права, которыми обладают люди, но будет существенное ужесточение, когда речь идет о криминализации различных аспектов террористической деятельности».

Анн Линде CTBTO

В основном русские и иранцы…

Sputnik передает, что россияне и иранцы купили больше всего жилья в турецкой Антальи. Селман Озгюн, председатель правления ассоциации Helmann, занимающейся недвижимостью, заявил, что за последние 5 лет (2017–2021 годы) иностранцам в Антальи было продано 41 тысяча 715 домов, и заявил, что кроме России и Ирана в число стран, граждане которых покупают больше всего недвижимости в Антальи, вошла также Германия. Заявив, что Анталья является наиболее предпочтительным городом после Стамбула для инвестиций в недвижимость в Турции, Озгюн сказал, что этот город также является одним из ведущих городов страны по количеству иностранцев, которые проживают здесь и учреждают компании.

Чавушоглу: «Турция столкнулась с серьезным экономическим кризисом»

Ahval News цитирует министра иностранных дел Мевлют Чавушоглу, который привлек внимание к экономическому кризису в своем выступлении на расширенном заседании провинциального консультативного совета правящей турецкой Партии справедливости и развития в Малатье. Чавушоглу подчеркнул: «Предыдущие кризисы также затронули Турцию, многие из них были второстепенными. Но на этот раз мы сталкиваемся с серьезным кризисом». Заявив в своем выступлении, что до выборов осталось меньше года, Чавушоглу призвал членов партии увеличивать свое присутствие на местах с каждым днем.

США: «Не будьте нелегальной финансовой гаванью»

Согласно публикации газеты Karar, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо посетил «союзника и партнера по НАТО» Турцию. Адейемо отправился для обсуждения региональных экономических вопросов, борьбы с финансированием терроризма и операции, развернутой Россией на Украине. Американский чиновник встретился в Анкаре с официальными лицами министерства иностранных дел и министерства казначейства и финансов, а в Стамбуле — с представителями финансовых организаций, обсудил экономическую и финансовую ситуацию в Турции, а также реализацию многосторонних санкций против России. «Стороны выразили желание обеспечить, чтобы Турция не использовалась в качестве незаконного финансового убежища и чтобы целостность банковского сектора сохранилась», — говорится в заявлении министерства финансов США.

Адевале Адейемо U.S. Embassy in New-Dehli

Поддержка борьбы за права человека в Турции

В сообщении Aktif Haber говорится о большом интересе к приему, организованному расположенном в Вашингтоне Национальным советом по гражданской защите (NCCA). Среди участников мероприятия были игрок NBA, баскетболист и правозащитник Энес Кантер Фридом, многие законодатели. Выступившие на приеме лица заявили о своей поддержке защиты прав человека. Кроме того, они подвергли критике режим Эрдогана. Прозвучали следующие заявления: «Мы вместе с вами против угнетения и нарушений прав человека режимом Эрдогана, и мы будем продолжать поддерживать вас. Мы призываем предпринять более четкие шаги для поддержки демократии и прав человека в Турции».

Раскрыты имена еще 108 истязателей

Advocates Of Silenced Turkey (AST) продолжают обнаруживать виновных в систематических пытках в Турции и сообщают о них международной общественности, передает Bold Media. Опубликована вторая часть цикла репортажей «Мучители». В доклад на турецком и английском языках включены документы о 108 государственных служащих. На YouTube была организована виртуальная акция протеста во время «Дня поддержки жертв пыток», учрежденного ООН. В акции приняли участие десятки тысяч человек. В докладе говорится, что такие преступления, как пытки, жестокое обращение, сексуальные посягательства и убийства, по-прежнему совершаются в тюрьмах, местах содержания под стражей и неофициальных следственных изоляторах.

Джихадисты создали компанию в Турции и отмывало деньги

Как пишет газета Sözcü, были выявлены подставные компании, через которые отмывали деньги и переводили их ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иностранной валюте. 20 подозреваемых после получения вида на жительство в качестве просителей убежища в Турции, оказывали финансовую поддержку террористической организации, отмывая деньги через созданные ими подставные компании в Стамбуле, Кайсери и Хатае, прикидываясь обычными бизнесменами. Средства переводились в такие страны, как Саудовская Аравия, Катар и Египет. Движения по банковским счетам этих людей заморожены, конфисковано 55 миллионов лир.

КРАТКО, НО ВАЖНО

По данным Агентства ЕС по вопросам убежища, в прошлом году количество заявлений о предоставлении убежища из Турции в страны Европейского союза увеличилось на 47%. 32% заявок пришлись на Германию.

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис в связи с напряженностью между Анкарой и Афинами заявил, что греки ни на шаг не отступят в отношении островов, которые должны быть разоружены в соответствии с соглашением.

В то время как многие квалифицированные турецкие специалисты ищут разные пути выезда на Запад в связи с экономическим кризисом в стране, Берлин сделал примечательное заявление: Германия откроет двери тысячам турецких рабочих, причем на этот раз им не обязательно быть квалифицированными специалистами.

Согласно последнему предвыборному опросу MetroPOLL Araştırma, после распределения голосов неопределившихся избирателей процент проправительственного «Народного альянса» (ПСР и ПНД) составил 38,1%, отстав от оппозиционного «Национального альянса».

Министерство казначейства и финансов Турции сообщило, что по состоянию на 31 марта валовой внешний долг страны составлял 451,2 млрд долларов, а чистый внешний долг — 231,4 млрд долларов.

Доступ ко всем страницам немецкой радиостанции Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заблокирован поздно вечером в четверг, 30 июня, в Турции. Также в стране недоступен сайт радиостанции «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Греция обратилась к США с официальным запросом на покупку истребителей F-35. Греческие официальные лица заявили, что хотели бы приобрести 20 самолетов.