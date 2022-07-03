Чита, , 13:25 — REGNUM В январе–мае 2022 года населению Забайкальского края продано товаров на 85 495,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,6% меньше, чем в январе–мае 2021 года, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Продовольственные товары Admoblkaluga.ru

Отмечается также, что в структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 52%, непродовольственные товары — 48,0%.

Оборот общественного питания сложился в сумме 4720,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,1% к январю-маю 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в январе–мае 2022 года составил 45 399,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1% больше, чем в январе–мае 2021 года.

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