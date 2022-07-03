Новосибирск, 3 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В новосибирском Бердске грузовой поезд сбил 18-летнего молодого человека. Об этом сообщила редакция «Вести Новосибирск».

publicdomainpictures.net Железнодорожный путь

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России информацию подтвердили.

Отмечается, что в результате трагедии молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту проводится доследственная проверка.