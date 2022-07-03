Донецк, 3 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка. Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 12:55 (совпадает с мск) и в ходе не по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что раненым при обстреле украинскими боевиками Белгорода выплатят по 500 тыс. рублей и отправят в санаторий.