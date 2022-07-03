Чита, , 13:21 — REGNUM В январе–мае 2022 года, по оперативным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 23 720,7 млн. рублей, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Оплата за коммунальные услуги ru.torange.biz

Известно, что в сопоставимых ценах этот показатель на 1,7% больше, чем в январе–мае 2021 года. Общий объем платных услуг населению на 48,2% формировался крупными и средними организациями.

В структуре объема платных услуг населению доля жилищно-коммунальных услуг составила 34,2%, телекоммуникационных — 18,2%, транспортных услуг — 13,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–марте 2022 года, по оперативным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 13 943,8 млн. рублей. В сопоставимых ценах это на 5,2% больше, чем в январе–марте 2021 года.

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