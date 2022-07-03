Чита, 3 июля 2022, 13:21 — REGNUM В январе–мае 2022 года, по оперативным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 23 720,7 млн. рублей, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Оплата за коммунальные услуги
Оплата за коммунальные услуги
ru.torange.biz

Известно, что в сопоставимых ценах этот показатель на 1,7% больше, чем в январе–мае 2021 года. Общий объем платных услуг населению на 48,2% формировался крупными и средними организациями.

В структуре объема платных услуг населению доля жилищно-коммунальных услуг составила 34,2%, телекоммуникационных — 18,2%, транспортных услуг — 13,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–марте 2022 года, по оперативным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 13 943,8 млн. рублей. В сопоставимых ценах это на 5,2% больше, чем в январе–марте 2021 года.

Читайте также: Жителям Забайкалья стали оказывать больше платных услуг