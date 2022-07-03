Всеволожск, Ленинградская область, 3 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Ленинградской области продолжаются трагедии, связанные с гибелью детей на водоёмах. Очередной жертвой преступной беспечности взрослых стал полуторогодовалый ребенок, утонувший в заполненном водой карьере во Всеволожском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Как сообщили 3 июля в СУ СКР по Ленобласти, тело ребёнка с признаками утопления в воде обнаружено на берегу карьера «Запстрой» в Лесколовском сельском поселении. Следственным отделом по городу Всеволожск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало СУ СКР 1 июля, с начала лета на территории Ленинградской области в результате утопления в процессе купания на различных водных объектах погибло семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Пострадало еще двое несовершеннолетних, которые едва не утонули и поступили в медицинские учреждения. Таким образом, после нового случая число утонувших детей достигло пяти человек.