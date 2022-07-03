Белгород, , 13:19 — REGNUM Раненым при обстреле украинскими боевиками Белгорода выплатят по 500 тыс. рублей и отправят в санаторий, сообщил 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

«По 500 тыс. выплатим раненым из областного бюджета и отправим в санаторий, когда они смогут, по их желанию», — сообщил глава региона в телеграм-канале.

По его словам, боевики ВСУ нанесли удар тремя неуправляемыми ракетами «Точка-У», все ракеты, благодаря слаженной работе нашего ПВО, были сбиты, но частично получив разрушения одна из ракет упала на жилой квартал и произошла детонация.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших при атаке на Белгород со стороны Украины выросло до четырёх человек.

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