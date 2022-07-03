Яковлевский район, Приморский край, , 13:17 — REGNUM Поиски пятилетней девочки, накануне пропавшей в Яковлевском районе Приморья, завершены: ребёнок жив. Об этом сообщил 3 июня представитель регионального следственного управления СКР.

В лесу Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В краевой прокуратуре сообщили, что ребёнок самостоятельно вышел из леса. В следственном управлении отметили, что девочка была голодна. Продолжаются поиски мужчины, который может быть причастен к пропаже ребёнка.

«Девочку нашли, жива», — сказал представитель следственного управления РИА Новости.

Семья девочки, по данным прокуратуры, состоит на учёте, мать одна воспитывает пятерых детей. В ходе проверки будет установлено, в каких условиях живёт и воспитывается девочка.

Как сообщало ИА REGNUM, пятилетнюю девочку 2 июля увёл из дома в селе Новосысоевка Яковлевского района 49-летний мужчина. Он был у семьи ребёнка в гостях. По факту пропажи ребёнка возбудили дело об убийстве.

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