Чита, , 13:17 — REGNUM Оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в январе–мае 2022 года составил 45 399,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1% больше, чем в январе–мае 2021 года, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Двигатель торговли Иван Шилов © ИА REGNUM

На организации с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» приходилось 85,6% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 38 857,3 млн. рублей, 115,4% к январю-маю 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в январе–марте 2022г. составил 25 817,9 млн. рублей. В сопоставимых ценах это на 2,7% больше, чем в январе–марте 2021 года.

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