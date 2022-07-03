Москва, 3 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Сообщения о том, что посольство США в России убрало на своём сайте свой адрес в Москве после переименования прилегающей к этому зданию территории в площадь Донецкой Народной Республики, прокомментировал 3 июля российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

«Это откровенно смешно. Так и посольство лучше перестать называть посольством, а дать ему кодовое название. Или просто писать электронный адрес», — написал он в своём сообщении.

При этом ранее на сайте американского посольства в России вместо точного адреса появились географические координаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня площадь около посольства США в Москве получила название площади Донецкой Народной Республики.