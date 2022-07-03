Чита, 3 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Организациями Забайкальского края в январе–апреле 2022 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 31 039,2 млн. рублей, сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Известно, что деятельность 139 организаций являлась прибыльной. Сумма прибыли составила 35 613,2 млн. рублей, 93% прибыли получено организациями с основным видом экономической деятельности — «Добыча полезных ископаемых».

Убыток получили 73 организации Забайкальского края (34,4% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 4574,1 млн. рублей.

Кредиторская задолженность на конец апреля 2022 года составила 95 175,2 млн. рублей, из нее просроченная — 924,4 млн. рублей, или 1,0% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец апреля 2022 года составила 108 128,0 млн. рублей, из нее просроченная — 6044,0 млн. рублей, или 5,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, организациями Забайкальского края в феврале 2022 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 25 057 млн. рублей.

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