Новосибирск, 3 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 4 июля, в Карасукском и Красноозерском районах ожидается высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

«Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, днём местами с грозами. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +8…+13 °C, днём — +21…+26 °C», — уточняется в прогнозе.

Отметим, что в Новосибирске сегодня, 3 июля, во второй половине дня ожидается без осадков, ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха +20…+22 °C.