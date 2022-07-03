Москва, , 13:08 — REGNUM Модифицированный вертолёт Ми-171А3 успешно выполнил первый испытательный полёт. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Вертолёт Ми-171 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Впервые вертолёт Ми-171А3 был поднят в воздух в конце 2021 года. Однако тогда испытания проходили только в режиме висения.

В ходе первого полноценного испытательного полёта Ми-171А3 выполнил пролёт по кругу со скоростью 150 км/ч. Полёт на высоте 150-300 метров продлился 25 минут. Испытания прошли успешно — тест подтвердил готовность к первому этапу лётных предварительных и сертификационных испытаний.

Ми-171А3 относится к оффшорным вертолётам. Так называют летательные аппараты, предназначенные для полётов над морскими акваториями. Такие вертолёты используются для обслуживания морских буровых платформа, а также для выполнения поисковых и спасательных операций на море.

Максимальный взлётный вес Ми-171А3 составляет 13 тонн, вместимость — до 24 человек. Вертолёт оснащён инерциальной навигационной системой, бортовое оборудование обеспечивает как ручное, так и автоматическое пилотирование. Дальность полёта при использовании основной топливной системы превышает 800 км.

Вертолёт разработан для использования в широком диапазоне климатических условий. Полёты могут совершаться при температуре воздуха от — 50 до +50 °С.

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