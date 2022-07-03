Русско-Полянский район, , 13:08 — REGNUM В Омской области организована проверка по факту совершения подростком смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, авария произошла ночью 29 июня в посёлке Русская Поляна.

На месте ДТП. Омская область Омская полиция

По предварительным данным, 16-летний местный житель за рулём автомобиля матери на высокой скорости сбил 70-летнего пешехода, двигавшегося навстречу. В результате последний скончался в больнице.

Как отмечается, подросток взял машину матери без разрешения. В момент ДТП в салоне находился также несовершеннолетний пассажир.

«В настоящее время прокуратурой района инициирована проверка в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

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