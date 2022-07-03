Донецк, , 13:08 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам несколько населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что в 12:10 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили по Александровке 16 мин калибра 82 мм, а в 12:35 — четыре снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка.

Также указывается, что в 12:40 по городу Ясиноватая со стороны ВСУ было выпущено шесть ракет из реактивных систем залпового огня «Град» и 12:45 пять снарядов калибра 122 мм по Яковлевке.

Кроме того, уточняется, что в 12:49 украинские нацисты обстреляли Киевский район Донецка, по которому было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР.