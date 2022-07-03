Донецк, 3 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщает 3 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) — населенный пункт Марьинка — населенный пункт Александровка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики вновь подвергли обстрелу населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике.

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