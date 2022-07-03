Горно-Алтайск, 3 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Жители Алтая 3 июля отмечает 31-летнюю годовщину создания республики. В 1991 году Верховный Совет РСФСР утвердил преобразование Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую ССР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Территория снежного барса в Горно-Алтайске

По словам главы региона Олега Хорохордина, с тех пор Республика Алтай стала одним из самых узнаваемых и перспективных субъектов Российской Федерации.

«Сегодня Горный Алтай известен во всем мире, как регион с неповторимой природой, многовековой историей и уникальной культурой», — отметил он в своём поздравлении.

В День Республики в городском парке культуры и отдыха Горно-Алтайска открыли территорию снежного барса. В будущем здесь должна появиться целая аллея краснокнижных и редких животных, обитающих в регионе — манула, алтайского горного барана, кабарги и так далее.