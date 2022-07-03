Новосибирск, , 12:54 — REGNUM В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор в отношении директора компании «ИнвестКом» Павла З. Дело было возбуждено за мошенничество с муниципальной землёй, сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура Ysia.ru

Установлено, что с января 2014 года и по 29 декабря 2015 года мужчина предоставил для регистрации документы, которые содержали ложные данные о наличии на земельном участке административного здания. Таким образом он незаконно зарегистрировал право собственности организации на земельный участок площадью 7 027 кв. м. Ущерб мэрии Новосибирска составил более 16 млн рублей.

Отмечается, что вину мужчина признал в полном объёме. С него в пользу департамента земельных и имущественных отношений мэрии города взыскано 16 184 000 рублей. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы (условно с испытательным сроком три года). Приговор ещё не вступил в законную силу.