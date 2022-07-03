Чита, , 12:50 — REGNUM За период с 18 по 24 июня 2022 года в Забайкальском крае повысились цены на бензин автомобильный, сообщает территориальное управление государственной статистики. Известно, что топливо марки АИ-98 стало дорожена 0,1%.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо остались без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 17 июня 2022 года в Забайкальском крае снизились цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 — на 0,1%.

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